Garantir que nenhuma pessoa em situação de vulnerabilidade social fique sem amparo é uma das principais missões da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) de Araucária. Com uma estrutura organizada em três níveis de proteção – básica, média e alta complexidade –, a SMAS atua de forma integrada, assegurando atenção, acolhimento e encaminhamentos adequados conforme as necessidades de cada família ou cidadão.

A porta de entrada para esse cuidado é a Proteção Social Básica, primeiro nível do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Em Araucária, ela é desenvolvida nos oito Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), distribuídos por diversos bairros. Esses espaços acolhem pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo orientação, acompanhamento e acesso a serviços.

Além disso, os CRAS promovem oficinas, grupos e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que realiza atividades em grupo com crianças, adolescentes, idosos e famílias. O objetivo é fortalecer laços afetivos e comunitários, estimular a autoestima e promover a inclusão social. O trabalho das equipes busca prevenir rupturas familiares, fortalecer vínculos e incentivar a autonomia.

A Proteção Social de Média Complexidade oferece atenção especializada quando há violação de direitos, mas os vínculos familiares ainda estão preservados. O atendimento é realizado pelos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), onde equipes multiprofissionais atuam em casos de violência doméstica, negligência, abuso, exploração sexual, trabalho infantil, entre outros. Nesses casos, são oferecidos escuta qualificada, acompanhamento psicossocial e articulação com outras redes de atendimento.

Por fim, a Proteção Social de Alta Complexidade atua em situações em que há rompimento dos vínculos familiares e comunitários. Em Araucária, essa proteção é garantida por meio de serviços de acolhimento institucional para crianças, adolescentes, famílias e adultos em situação de rua. O objetivo é assegurar cuidado integral e promover o retorno ao convívio familiar ou a construção de novos projetos de vida.

Integradas, as equipes de proteção formam uma rede que acolhe, orienta e transforma realidades. Com profissionais comprometidos e políticas públicas estruturadas, a SMAS reafirma diariamente seu compromisso com a dignidade, a inclusão e a garantia de direitos de todos os cidadãos em situação de vulnerabilidade.

