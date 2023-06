Coluna SMED: Ações da Educação na Semana do Meio Ambiente de Araucária

No ano de 2023 a Secretaria Municipal de Educação de Araucária (SMED), por meio do Departamento de Articulação Pedagógica (DAP), desenvolveu propostas diferenciadas de conscientização ambiental em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 05 de junho.

No mês de maio/2023 foi lançada uma proposta de ação “Microlixo como um problema: Do micro ao macro na escola – juntos pelo Meio Ambiente” nas Unidades Educacionais da Rede Municipal para realização de coleta de microlixo, que é considerado o lixo de pequeno porte (cabe na palma da mão), como: pequenas embalagens de bala, embalagens de pirulitos, bitucas de cigarro, blister de remédios, tampinhas, entre outros, que, muitas vezes, escapam do processo de limpeza pública, sendo um problema silencioso, que passa despercebido, visto por alguns como inofensivo.

As Unidades foram convidadas a construir um protótipo de um ser vivo para representar uma “lixeira” com um material reaproveitável e transparente para realizar a coleta do microlixo consumido durante 1 ou 2 semanas. Participaram desta ação um total de 15 Unidades, sendo 11 escolas e 4 Cmeis, que construíram protótipos muito criativos como: peixes, tartarugas, baleia, boto cor de rosa, água viva, porco, pinheiro do paraná e até um Bob Esponja. Foram articulados temas de Educação Ambiental relacionados ao acúmulo do lixo no ambiente, os impactos no solo/rios/oceanos, e até a questão da educação financeira com aspectos de consumismo e reaproveitamento de materiais.

Em cada Unidade foi registrada a participação com imagens de drones do microambiente e do macroambiente, em que foi possível visualizar, em forma curiosa, o entorno escolar, dessa maneira o estudante pode sentir-se parte integrante do ambiente, além dos muros da escola. Os vídeos com entrevistas e imagens das ações foram postados no início de junho/2023 nas redes sociais da Smed (@Smed_Araucária).

Outra ação em relação às questões ambientais, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente (SMMA) e Secretaria de Saúde (SMSA), é o Projeto Arte e Vida, em convênio com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), com a peça de teatro “As Aventuras de Bryan”, realizada em junho/2023 na região do Faxinal, em que Unidades do Campo receberam de forma lúdica questões referentes à preservação ambiental dos recursos hídricos, tendo em vista a barragem do Rio Faxinal, um manancial importante dessa região. Após a situação de escassez de água, acontecida em anos anteriores, faz-se necessários momentos de reflexão para o cuidado deste recurso natural essencial.

Este mês é considerado “Junho Verde”, um projeto de Lei 1.070/2021, aprovado pelo Senado Federal, criado para ser dedicado à sensibilização e conscientização dos recursos naturais e preservação do meio ambiente. Sendo que, para 2023, o tema gerador é “Poluição Plástica”, um problema ambiental seríssimo que afeta o mundo todo, com a poluição dos rios, mares, lagos e igarapés, aumentando cada vez mais os resíduos sólidos poluidores, acarretando inúmeras doenças e morte de inúmeros seres vivos.

A campanha Junho Verde e todas as ações de Educação Ambiental desenvolvidas são de fundamental importância dentro Política Municipal de Educação Ambiental (Lei 3662/21), pois o “educar” dentro de um novo olhar, conscientiza a sociedade para um bem-viver e melhora significativamente a qualidade de vida de toda a população.

Edição n. 1368