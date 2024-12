Coluna SMED: Avaliação Diagnóstica Municipal, uma ferramenta para a melhoria da qualidade da educação de Araucária

Com o objetivo de diagnosticar o processo de aprendizagem para planejamento das intervenções necessárias, quer sejam individuais ou coletivas, no âmbito da unidade educacional ou da rede, a Secretaria Municipal de Educação de Araucária implementou, desde 2022, um processo de avaliação diagnóstica municipal.

A aplicação ocorre em todas as turmas de 1º ao 5º ano, nos componentes de Língua Portuguesa e Matemática, organizadas em três etapas no decorrer do ano letivo: inicial, de percurso e final.

Cada edição da avaliação é contextualizada com assuntos relevantes, que buscam despertar o protagonismo do estudante para que nessa perspectiva perceba o seu papel na sociedade.

Um diferencial oferecido aos estudantes, público-alvo da educação especial, são os recursos adaptados, atendendo às suas especificidades. Isso inclui: avaliações personalizadas desenvolvidas em colaboração com os Centros Municipais de Atendimento Especializado (interpretação em Libras para estudantes surdos; transcrição em Braille e ampliações para estudantes cegos ou com baixa visão); previsibilidade quanto ao formato e momento da avaliação; manutenção dos suportes utilizados no cotidiano escolar; adequação do horário e do espaço, além de sugestões para flexibilização de metodologias e procedimentos.

Com a intencionalidade de subsidiar o parecer do professor sobre a resolução apresentada pelo estudante, há um quadro na versão do aplicador, para cada questão, em que constam os objetos de conhecimento, os objetivos de aprendizagem, algumas hipóteses possíveis da resposta do estudante e o gabarito da questão.

Desde sua implementação, já foram elaboradas e aplicadas 7 edições, atendendo todos os estudantes do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino.

Após a aplicação de cada etapa da avaliação, os dados são sistematizados em relatórios, por unidade educacional, bem como um relatório geral da rede, levantando dados que possibilitam a discussão e análise com as equipes pedagógicas das escolas, para elaboração de estratégias de intervenção, bem como subsidiam as formações continuadas para instrumentalizar os profissionais da rede.

Destaca-se que o sistema de avaliação diagnóstica do município será apresentado no Seminário de Boas Práticas em Gestão da Educação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em dezembro do corrente ano, como uma experiência exitosa desenvolvida em prol de avanços na qualidade da educação.

Edição n.º 1444. Departamento de Ensino Fundamental.