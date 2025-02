Coluna SMED: Avaliação psicoeducacional — um novo olhar

A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Departamento de Educação Especial, vai retomar o Serviço de Avaliação Psicoeducacional de crianças e/ou estudantes da rede Municipal de Ensino.

A Avaliação Psicoeducacional é um serviço especializado, que tem como finalidade identificar, analisar e avaliar os fatores que interferem no processo de ensino e aprendizagem da criança e/ou estudante e suas potencialidades.

Esse processo será feito por profissionais com conhecimentos específicos, psicólogos e professores especialistas, para crianças e/ou estudantes a partir de 04 anos completos até o 5.º ano do Ensino Fundamental, que estejam devidamente matriculados nas unidades educacionais do município.

A avaliação começa com o encaminhamento inicial realizado pelas unidades educacionais, compreendendo as diversas etapas do desenvolvimento humano e utilizando-se de procedimentos sistemáticos, como observações, entrevistas com pais e estudantes, questionários para os profissionais da educação, jogos, testes psicométricos e análise da produção do aluno, permitindo confrontar dados e resultados que possam contribuir com a melhora do processo educacional e com o desenvolvimento integral.

O objetivo da iniciativa é verificar as dificuldades e as potencialidades de aprendizagem, com a identificação das crianças e/ou estudantes que apresentem deficiência intelectual, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e transtornos funcionais específicos, permitindo o encaminhamento adequado à necessidade de cada um.

Este olhar multidisciplinar pretende viabilizar a inclusão, em parceria com os profissionais envolvidos no processo educativo, e também na garantia dos direitos humanos. O serviço vai funcionar na rua Lourenço Jasiocha, 981 – Centro. Outras informações podem ser obtidas no (41) 3614-7436.

Edição n.º 1450.