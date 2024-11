Coluna SMED: Avanços na rede municipal de ensino

Rede municipal de ensino amplia salas de recursos multifuncionais de 28 para 77 em tempo recorde!

Nos últimos três anos, a Secretaria Municipal de Educação – SMED promoveu uma verdadeira revolução na inclusão educacional, fortalecendo o Atendimento Educacional Especializado – AEE com as Salas de Recursos Multifuncionais – SRM. Imagine uma rede de apoio à inclusão, onde cada criança e estudante com deficiência encontra acolhimento e aprendizado no próprio ambiente escolar. Isso se tornou realidade!

Desde 2021, iniciamos um movimento de expansão sem precedentes: saímos de 28 para 77 salas de recursos multifuncionais nas unidades de educação infantil e ensino fundamental. Foi um passo ousado, mas necessário, para garantir que os estudantes público-alvo da educação especial – PAEE recebessem suporte diretamente nas suas unidades educacionais, em contraturno, com profissionais altamente capacitados.

E não paramos por aí! Com o projeto pioneiro Coensino, levamos formação especializada até os educadores, unindo esforços entre professores regentes, equipes pedagógicas, profissionais de apoio à inclusão e até mesmo famílias. O resultado? Um ambiente mais inclusivo, acolhedor e preparado para eliminar barreiras de acessibilidade, sejam físicas, sociais ou atitudinais.

Iniciativas como a implantação das SRM também foram baseadas em estudos detalhados, considerando o contexto de cada unidade, laudos e diagnósticos. Além disso, realizamos formações continuadas com especialistas de universidades de prestígio, como a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Federal de São Carlos, para elevar ainda mais a qualidade do ensino colaborativo.

E tem mais: já estamos planejando o futuro, com ações voltadas para identificar e atender estudantes com altas habilidades/superdotação. Com essa visão estratégica, nossa rede segue comprometida com a inclusão de maneira inovadora, garantindo que nenhuma criança ou estudante fique para trás.

Araucária avançou muito, mas é preciso seguir estudando e buscando conquistas ainda mais significativas para a educação especial. Juntos, podemos transformar o futuro e garantir uma educação verdadeiramente inclusiva para todos!

Transformando vidas na Educação! SMED inova com avaliações psicoeducacionais inclusivas

A Secretaria Municipal de Educação – SMED vem ao longo dos últimos anos revolucionando a educação e com a Avaliação Psicoeducacional não foi diferente! A avaliação é um serviço especializado que avalia as dificuldades e necessidades dos estudantes, fortalecendo o processo de ensino e aprendizagem.

Com um olhar atento às famílias e ao crescimento da demanda nas Unidades Educacionais, a SMED reestruturou, desde 2021, o acesso a essas avaliações, ampliando de forma significativa as vagas anuais. Por meio de um processo licitatório, são realizadas 540 avaliações anuais, agora agendados até mesmo nos finais de semana, atendendo melhor a realidade das famílias trabalhadoras.

Além disso, diretores e professores pedagogos receberam formação continuada em “Cultura Inclusiva Escolar: A Educação Inclusiva Colaborativa e o Papel da Avaliação Psicoeducacional”. Iniciativas como estas promovem a inclusão e fortalecem o ensino colaborativo, facilitando o encaminhamento para Atendimento Educacional Especializado (AEE) quando necessário, e reforçando a parceria com as Unidades Básicas de Saúde (UBS), em ações integradas.

Hoje, a Avaliação Psicoeducacional é uma prática consolidada que dá suporte à ação pedagógica, garantindo um ensino mais inclusivo e eficiente para todos.

A educação se transforma. E na nossa cidade, ela se transforma junto com a realidade das Unidades Educacionais.

Edição n.º 1440.