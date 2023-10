Coluna SMED: busca ativa escolar

A busca ativa é uma estratégia que tem se mostrado eficaz na promoção da conscientização da escolarização de crianças/estudantes da rede municipal de ensino de Araucária. Trata-se de um processo de acompanhamento de crianças que estão fora da escola, com elevado número de faltas injustificadas ou em risco de evasão, e tem como objetivo garantir o direito à educação.

A busca ativa tem como base o princípio de que todas as crianças têm o direito de frequentar a escola e receber uma educação de qualidade. No entanto, muitas vezes existem barreiras que impedem o acesso à escola, como a falta de informação, a falta de recursos das famílias, a negligência dos pais, o trabalho infantil, a discriminação, entre outros fatores.

Nesse contexto, a busca ativa surge como um recurso para identificar e superar essas barreiras, buscando soluções personalizadas para cada caso. São realizadas orientações para garantir que as crianças sejam matriculadas, frequentem regularmente e permaneçam na escola.

A busca ativa desempenha um papel fundamental na conscientização sobre a importância da educação. No ano de 2022 foram realizadas 1.590 buscas ativas e em 2023, até o mês de setembro, foram realizadas 1.602. Ao abordar as famílias, os profissionais da busca ativa compartilham informações sobre os benefícios da escola, os deveres dos responsáveis, os direitos das crianças e as oportunidades que a educação pode proporcionar. Assim, desconstroem-se mitos e preconceitos relacionados à educação, promovendo-se uma cultura de valorização da aprendizagem.

A conscientização gerada pela busca ativa contribui para mudanças significativas na sociedade. À medida que mais crianças são matriculadas e frequentam regularmente a escola, aumenta-se o índice de aprendizagem e a perspectiva de um futuro melhor, pois a educação promove o desenvolvimento pessoal, o pensamento crítico, a autonomia, a participação cidadã, fortalece os indivíduos e a sociedade como um todo.

Edição n.º 1385