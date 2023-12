Coluna SMED: Chegou a época de encerrar mais um ano letivo – algumas dicas importantes para famílias de crianças / estudantes da Educação Especial

O ano escolar está se encerrando e, antes que as férias comecem, é importante deixar a vida escolar de seu/sua filho(a) em dia e para a criança e/ou estudante com deficiência não é diferente. Para que tudo fique em ordem, leia algumas dicas:

Atente-se às datas de reuniões, resultados finais, assinaturas de pareceres do CMEI, da Escola, da Sala de Recurso Multifuncional ou do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CMAEE) que a criança e/ou estudante frequenta.

Escute atentamente o que o(a) professor(a) ou o(a) Profissional de Apoio Colaborativo à Inclusão tem a dizer: muitas vezes este(a) não vão seguir com o atendimento para o próximo ano e essa conversa pode seguir como ponto de partida para o diálogo com os(as) profissionais que acompanharão seu/sua filho(a) em 2024.

Tire todas suas dúvidas e, se for necessário, marque um horário com a equipe pedagógica da Unidade Educacional.

Guarde com carinho os relatórios, pareceres, boletins e outros documentos que receber, isso é importante!

Se você for se mudar ou trocar criança e/ou estudante de Unidade, lembre-se de levar todos esses documentos para o novo local em que será matriculado.

Verifique a situação da matrícula do ensino regular e do atendimento educacional especializado.

Caso esteja deixando o CMEI e ingressando na escola, realize a matrícula na Unidade Educacional indicada em carta matrícula conforme prazo estipulado, se necessários, os atendimentos educacionais especializados serão transferidos de unidade ou turno.

É muito importante sempre informar no ato da matrícula a existência de laudos e se realiza atendimentos especializados.

Caso esteja deixando a escola do Município para uma do Estado e realize algum atendimento educacional especializado, você receberá uma transferência para continuidade do atendimento. Dirija-se até a unidade da nova matrícula, munido de todos os documentos, como laudos e estudos de caso.

Lembre-se de deixar as consultas e medicamentos em dia durante o período de férias.

Agora é só seu/sua filho(a) curtir as férias! Lembrando que é importante manter a rotina, estimular a autonomia e a identidade pessoal. Privilegie que nesse momento se sintam amados, acolhidos, seguros, alegres e que no futuro sejam boas lembranças.