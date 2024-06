Coluna SMED: Clube de ciências – Estimulando a curiosidade científica dos estudantes e da comunidade

No mês de junho de 2024 será inaugurado mais um polo do Clube de Ciências Augusto Ruschi no município de Araucária na nova escola Municipal Professora Egipciana Swain Paraná Carrano no Jardim Iguatemi/Passaúna, trazendo mais um espaço educacional de qualidade para os estudantes para troca de experiências e vivências.

O Clube de Ciências Augusto Ruschi possui uma longa história de muita aprendizagem e transmissão do conhecimento científico de forma lúdica e prazerosa. Com mais de 30 anos de história, atualmente possui 6 polos em 6 Unidades Educacionais Municipais, sendo elas: Escola Municipal Ibraim Antônio Mansur, Escola Municipal Arlindo Milton Druszcz, Escola Municipal Professor Ambrósio Iantas, Escola Municipal Pedro Biscaia, Escola Municipal Maria Aparecida Saliba Torres e Escola Municipal Prefeito Aleixo Grebos, atendendo aproximadamente 1.500 estudantes do 1º ao 5º ano atualmente.

O objetivo desses espaços é realizar atividades práticas de Ciências com os estudantes dentro da organização curricular municipal, com os mais variados materiais (coleções biológicas, experimentos, modelos didáticos) e com um olhar diferenciado por meio de projetos de Educação Ambiental, reconexão com a natureza, Saúde e Qualidade de Vida, voltados além da Ciência, à Arte, Cultura e à Educação das Relações Étnico-Raciais.

Os professores responsáveis pelos espaços têm Assessoria Pedagógica pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) pelo Departamento de Articulação Pedagógica (DAP), que possui um projeto e plano de atendimento para organização e apoio pedagógico, e recentemente foi realizada uma parceria de pesquisa com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), permitindo uma vivência científica para projeção de novos espaços e atendimento de um público cada vez maior.

A Ciência, às vezes, parece estar muito distante de nossa realidade, sendo produzida somente por cientistas, estudiosos e pela academia. Na verdade, essa complexidade não existe, sendo a ciência feita todo dia no nosso cotidiano e na nossa realidade. O espaço do Clube de Ciências no nosso município tem justamente essa função, aproximar os estudantes do mundo científico e o despertar o gosto pela descoberta científica.

Nesse contexto tecnológico e acelerado em que vivemos, o olhar diferenciado para o mundo que nos cerca faz toda diferença para uma educação humanizadora, com processos de sensibilização, conscientização e reconexão com o nosso planeta e com a nossa espécie.