Coluna SMED: Dia do Meio Ambiente

No dia 5 de junho é comemorado o Dia Internacional do Meio Ambiente. Essa data foi instituída pela ONU em 5 de junho de 1972 na Conferência de Estocolmo com o objetivo de conscientizar as nações sobre a importância de preservação dos recursos naturais e atenção sobre os problemas ambientais existentes. Nessa data é importante fazer uma pausa para repensar acerca do nosso estilo de vida e da razão de tantas notícias de catástrofes ambientais que vemos diariamente nas mídias.

A ação humana prejudica muito o ambiente globalmente, por isso é importante refletirmos em atitudes que minimizem os efeitos destrutivos dos ecossistemas. Por mais que muitos acreditem que somente as grandes ações são significativas, na verdade as ações individuais podem ser muito eficientes. Atitudes como a reciclagem, reaproveitamento de materiais e a utilização de embalagens ecológicas são ações muito assertivas. O consumismo exagerado também prejudica o meio ambiente, sendo a obsolescência programada um dos grandes vilões no cenário atual. Este termo é definido para produtos que possuem um período curto de vida útil e são descartados rapidamente com o objetivo de mover o consumidor a adquirir novos produtos.

No Brasil, a Política Nacional do Meio Ambiente trata da proteção ambiental, melhoria da qualidade de vida e manutenção do equilíbrio ecológico, entendido como um patrimônio coletivo. O estado do Paraná também possui legislação própria para cuidados e valorização ambiental. O grande destaque local é a Lei n.º 3662/2021 da Política de Educação Ambiental Municipal, a qual prioriza a temática de forma constante, interativa e articulada em todos os níveis e modalidade de ensino para incentivar o indivíduo e a população na construção de valores sociais e competências voltadas para a conservação do meio ambiente visando à qualidade de vida e sustentabilidade.

A Secretaria Municipal de Educação de Araucária, por meio do Departamento de Articulação Pedagógica, promove diversas ações para sensibilizar, conscientizar e informar sobre o Meio Ambiente com os estudantes, profissionais da Educação e toda comunidade escolar. As unidades educacionais realizam propostas de mobilização, projetos, cursos e campanhas a fim de mobilizar o conhecimento acerca da Biodiversidade do Planeta Terra. As temáticas envolvem muito além da preservação do meio ambiente, separação do lixo e criação de hortas, pois enfatizam a relação sustentável e consciente com o planeta, promovendo o bem-estar e bem-viver da população e o acesso aos Direitos Humanos.

Nossas ações cotidianas afetam a todos diretamente, por isso, necessitamos de uma reconexão com a natureza para mudança dos nossos hábitos e valores pensando em Como queremos que seja nossa vida e dos nossos filhos em um futuro próximo?