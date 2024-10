Coluna SMED: Dia do Professor — Uma Homenagem aos Mestres de Araucária

Neste 15 de outubro, celebramos o Dia do Professor, uma data que vai além da simples comemoração, sendo um momento especial para reconhecer o valor de quem se dedica a formar gerações e construir uma sociedade mais justa e consciente. Em Araucária, temos orgulho de contar com uma rede de professores comprometidos, que, com seu trabalho diário e incansável, transformam vidas e proporcionam novas oportunidades para crianças e estudantes, contribuindo para o desenvolvimento integral e humano de cada um.

Os professores da nossa rede não se limitam a transmitir conteúdos; eles são verdadeiros guias e mediadores do aprendizado, inspirando crianças e estudantes a explorarem, questionarem e descobrirem o mundo por si mesmos. Como bem destacou o filósofo Immanuel Kant, “O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele.” Nossos professores são aqueles que, por meio do conhecimento, ajudam a construir cidadãos críticos, conscientes e preparados para os desafios do futuro.

Araucária tem caminhado e avançado em políticas educacionais que valorizam o papel dos professores, em especial, no respeito ao profissional da educação. O compromisso da nossa rede tem como premissa que a educação é um processo dinâmico e contínuo, e que o aprendizado e o aperfeiçoamento profissional são fundamentais para a transformação social.

Os professores de Araucária têm sido protagonistas de muitas mudanças, sempre se dedicando com paixão e competência. Reconhecemos que são esses profissionais que, com sua presença nas salas de aula e em cada momento de interação com nossas crianças e estudantes, deixam marcas profundas e duradouras. Como bem disse Rubem Alves, “Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra.”

Nesta data especial, expressamos nossa gratidão a todos os professores que, com dedicação e amor pela educação, formam os futuros cidadãos de nossa cidade. Que possamos continuar, juntos, fortalecendo a educação e construindo uma Araucária cada vez mais educadora e inclusiva, onde o conhecimento e a valorização do ser humano sejam pilares fundamentais. Parabéns a todos os professores de Araucária!

Edição n.º 1437.