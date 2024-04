Coluna SMED: Dia Mundial de Conscientização do Autismo

O dia 02 de abril é considerado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e esta data foi definida pela Organização das Nações Unidas, no ano de 2007. A importância dessa data remete a ampliação do conhecimento sobre o Transtorno do Espectro Autista para a população em geral.

O autismo é uma condição relacionada ao desenvolvimento do cérebro e afeta aspectos do desenvolvimento relacionados à comunicação, linguagem, comportamento e interação social.

Entender esse transtorno é uma maneira de diminuir o preconceito, fazendo com que as pessoas com autismo sejam inseridas plenamente na sociedade e minimizando a discriminação e a exclusão social.

No âmbito municipal, para além das ações já ofertadas e realizadas com o público com TEA, existe a Lei Municipal nº 2820/2015 , que institui a semana municipal de conscientização do autismo como política municipal de atendimento aos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista , conforme Art. 5º: “A Semana Municipal de Conscientização do Autismo será comemorada, anualmente, na primeira semana do mês de abril.

I – A Semana Municipal de Conscientização do Autismo tem como finalidade promover campanhas publicitárias, institucionais, seminários, palestras e cursos sobre o transtorno do espectro autista;

Desta forma, a SMED por meio do Departamento de Educação Especial, orientou às Unidades Educacionais que durante a Semana de 01 à 05 de abril, organizem ações diversas como exposições e/ou atividades direcionadas à comunidade escolar, por meio das profissionais especializadas , do Atendimento Educacional Especializado (AEE) , oportunizando experiências e informações relacionadas ao TEA.

Estas ações visam sensibilizar a sociedade quanto aos espaços que as pessoas com autismo têm direito, em escolas na perspectiva inclusiva, nos grupos sociais, no ensino superior, no mercado de trabalho, nos espaços culturais entre outros.

Vivenciamos muitos obstáculos ainda diariamente enfrentados pelas pessoas com TEA em diversos contextos, dentre eles, os preconceitos com falta de informação e conhecimento que levem a conhecer de fato o universo do autismo, nas peculiaridades nas suas relações sociais, familiares, educacionais e ambientais.

Entende-se que esta ação não se limita somente à esta Semana, pois a população em geral ainda precisa conhecer mais sobre o autismo e sobre a inclusão desses indivíduos nas Unidade Educacionais e nos demais espaços públicos e privados, o que a SMED vem fazendo anualmente com ações e encaminhamentos.

Uma destas ações inclui a instalação das Placas de Comunicação Aumentativa e Alternativa que estão posicionadas ao lado da sala das Palavras Brincantes no Parque Cachoeira, proporcionando a ampliação do repertório comunicativo, que envolve habilidades de expressão e compreensão dos autistas, as quais toda a comunidade araucariense pode conhecer e utilizar.