Coluna SMED: Educação Pública de Araucária — Trabalho, avanços e respeito!

Carta à comunidade

Nos últimos anos, enfrentamos grandes desafios para reconstruir a educação pública de Araucária, com planejamento, trabalho e respeito às nossas crianças, estudantes, famílias e profissionais. Com metas definidas e ações concretas, conseguimos superar um cenário de abandono e transformar a realidade educacional da nossa cidade.

Quando começamos, o cenário era desafiador:

Mais de 3.700 crianças de 0 a 3 anos aguardavam por vagas na Educação Infantil;

Mais de 500 crianças em idade obrigatória estavam fora da escola, descumprindo a lei federal do Plano Nacional de Educação (PNE);

99% das unidades educacionais não tinham a autorização do Corpo de Bombeiros para funcionar;

Faltavam brinquedos, materiais didáticos e espaços adequados para nossas crianças;

Profissionais da educação desvalorizados, com direitos não reconhecidos;

Unidades educacionais sem equipamentos, sem formação continuada para os trabalhadores e sem um olhar atento à gestão e à infraestrutura.

O que já foi feito?

MAIS DE 54 UNIDADES TRANSFORMADAS: Realizamos melhorias significativas, revitalizações, reformas ou construções em mais de 54 unidades educacionais, garantindo espaços mais seguros, modernos e adequados para a aprendizagem.

CRONOGRAMA MENSAL: Criamos um cronograma mensal para dar transparência às ações da Secretaria Municipal de Educação (SMED), disponível para toda a comunidade.

FILA ZERO: Reduzimos significativamente as filas de espera na Educação Infantil, assegurando vagas e o direito à educação de nossas crianças, zerando anualmente as demandas por vagas.

AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS: Implantamos avaliações institucionais para aprimorar o trabalho das escolas e da Secretaria.

MATERIAL ESTRUTURADO (ESTUDAR, CONECTAR, REGISTRAR): Desenvolvemos o material estruturado EstudAR para estudantes do 3º ao 5º ano, fortalecendo o aprendizado em Língua Portuguesa e Matemática, material adequado de inglês, ensino religioso e história (e ainda o início do material para educação física). Publicamos livros autorais de história e literatura. Fornecemos material adequado à Educação Infantil, tanto para a formação docente como para as crianças. O material em áudio e vídeo produzido pela rede mantém-se disponibilizado no Canal CONECTAR.

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: Implementamos o Programa de Educação Integral em três escolas municipais (Aleixo, Ambrósio e Egipciana) e planejamos ampliar para outras unidades, deixando as obras das Escolas João Sperandio (campo) e Jacomel (em fase final de construção), além do projeto da Escola do Campo Castelo Branco totalizando 6 Escolas integrais.

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: Realizamos formação inédita em primeiros socorros para professoras da Educação Infantil e capacitações em desenho e práticas pedagógicas inovadoras. Garantimos a valorização dos nossos profissionais, alterando em lei as nomenclaturas para professores pedagogos e professores da Educação Infantil, reconhecendo seus direitos e sua importância.

TRANSPARÊNCIA E HONESTIDADE: Organizamos a documentação das unidades escolares, com acesso transparente no portal da Prefeitura. Criamos um programa de avaliações psicoeducacionais, com economia de mais de 1 milhão de reais por ano aos cofres públicos.

E avançamos ainda mais:

Visitamos todas as unidades educacionais para ouvir e dialogar com a comunidade escolar.

Conquistamos o Prêmio Gestor Público do Paraná em 2019 e, novamente, em 2022, pelo compromisso e resultados alcançados.

Garantimos o SELO OURO de ALFABETIZAÇÃO dado pelo MEC aos municípios que cumpriram as metas estabelecidas.

Educação pública de qualidade se faz com trabalho, planejamento e respeito à comunidade. A educação é um desafio constante, mas o caminho foi iniciado para quem desejar continuar a garantir uma melhor educação para as crianças e estudantes de Araucária!