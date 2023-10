Coluna SMED: Fórum Municipal de Educação de Araucária

No próximo dia 06 de outubro de 2023 às 15h na Sala de Reuniões 03 do Complexo Educacional de Araucária – CEAR, situado à Rua Luiz Franceschi, nº 963, Bairro Thomaz Coelho, Araucária-PR, CEP 83707-070, será realizada a 1ª reunião plenária do Fórum Municipal de Educação do ano de 2023.

Dentre as funções do Fórum Municipal de Educação está a análise da execução do Plano Municipal de Educação – PME, Lei Municipal nº 2.848/2015, alterada pela Lei Municipal nº 3.655/2020 vigente, subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Educação para o próximo decênio (2025 a 2035), além de planejar e coordenar em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Educação a realização da Conferência de Educação.

A última Conferência Municipal de Educação aconteceu no dia 08/12/2021 e teve como tema: “Discussão, avaliação e monitoramento dos Planos Nacional e Municipal de Educação”, tendo como objetivo avaliar o Plano Municipal de Educação e debater sobre a construção do Plano Nacional de Educação, para o período 2024-2034, cumprindo os requisitos enquanto etapa preparatória para a Conferência Nacional de Educação – CONAE 2022.

Neste ano, com a recomposição do Fórum Nacional de Educação (FNE), que é um espaço de interlocução entre a sociedade civil e o Estado brasileiro, foi solicitado a convocação de uma Conferência de Educação Extraordinária a ser realizada em janeiro de 2024, para tanto será preciso realizar as etapas estaduais, regionais ou municipais em outubro e novembro.

Na reunião do Fórum Municipal, que acontecerá nesta semana, será realizada a eleição do novo coordenador e vice-coordenador do Fórum Municipal de Educação, organização das Comissões permanentes e grupos de trabalho deste Fórum, escolha dos coordenadores de cada comissão permanente, revisão do regimento interno, organização da agenda para Avaliação do Plano Municipal de Educação, repasse de informações com relação à Conferência Nacional de Educação Extraordinária – CONAEE e outros repasses.

Para tanto, é fundamental a ampla divulgação deste momento a toda a sociedade para efetiva participação.

Edição n.º 1383