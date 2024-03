Coluna SMED: Hortas Urbanas Escolares

O meio ambiente precisa ser pauta de discussão e reflexão no cotidiano de todos nós, uma vez que é somente por meio da sensibilização que mudanças de atitudes podem ser adquiridas pelos indivíduos para uma melhoria na qualidade de vida visando o bem estar e o bem viver.

Este é o papel da Política Municipal de Educação Ambiental de Araucária (Lei 3 662/2021) que destaca o trabalho com o ambiente com um caráter informal através de diversas ações com a população e também formal nas Unidades Educacionais, necessitando ser constante, integrada e articulada com todos os níveis, modalidades de ensino e componentes curriculares.

Uma das formas mais simples de trabalhar a Educação Ambiental dentro das Unidades Educacionais é a construção de Hortas Urbanas Escolares (Lei nº3.327/18 e Lei nº4.180/23) para as vivências dos estudantes com os elementos da natureza, com as plantas e todos os seres vivos que nela estão inseridos. A horta permite ainda a criação de laços através das brincadeiras e aulas práticas para demonstrar a importância dos seres vivos e que somos apenas uma parte integrante da natureza. Assim, com o trabalho de consciência ambiental e sustentabilidade, a horta entra como um importante elemento estruturante para a transmissão de conhecimentos científicos visando ações conscientes e transformadoras.

Para isto, a Secretaria Municipal de Educação (SMED) por meio do Departamento de Articulação pedagógica (DAP) tem o Programa Horta Urbana Escolar que em parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SMAG) fornece mudas de hortaliças para o plantio e trabalho pedagógico com os estudantes e comunidade escolar. No ano de 2023 este programa entregou 7.000 mudas para as 25 unidades educacionais realizarem o plantio e o desenvolvimento de ações pedagógicas. No ano de 2024 devido a boa aceitação, serão entregues aproximadamente 20.000 mudas para 46 unidades que se inscreveram agora no mês de março.

Para fortalecer as ações da Horta e auxiliar nas demandas e dificuldades, foi oferecido aos profissionais da Educação um curso de 32 horas online intitulado “Horta Urbana Escolar: pensar, praticar e construir”. O “pensar” visa delimitar todas as ações possíveis com a horta, ou seja o planejamento efetivo; o “praticar” visa o plantio, o cuidado e a criação de rotina que precisa ser realizada para se manter os espaços; e o “construir” visa atingir os saberes, afetos, relações e vivências que podem ser adquiridas por meio da horta. Este curso tem por objetivos: articular conhecimentos inter e multidisciplinares com os projetos de hortas; apoiar a organização, implantação, implementação e manutenção dos espaços de horta; e orientar a articulação do espaço com seu caráter didático-pedagógico. O curso está sendo oferecido de fevereiro a setembro de 2024 e foi lançado pelo Canal Educação Araucária do Youtube (@EducacaoAraucaria) com alguns temas específicos, visando o preparo do espaço de horta, o cultivo orgânico, a agroecologia, a reconexão com a ancestralidade, a alimentação saudável e a valorização do trabalho e dos trabalhadores do campo.

Com isto destaca-se o efetivo trabalho pedagógico com a horta escolar para o fortalecimento de cada unidade educacional, visando encontrar uma forma incrível e encantadora de construir estes laços e espaço de saberes com um olhar sensível para a própria realidade que mobilize e faça a diferença no nosso planeta.

Edição n.º 1406