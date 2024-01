Coluna SMED: Impacto dos indicadores educacionais na sociedade

Em Araucária, o avanço na educação é inegável! Nos últimos sete anos, testemunhamos significativos investimentos. Houve melhorias estruturais nas Unidades Educacionais, aumento no quadro de profissionais, ênfase na formação continuada, e aquisição de materiais essenciais, como livros de literatura, brinquedos e equipamentos. Além disso, conseguimos eliminar anualmente as filas de espera para as creches, atendendo à faixa etária não obrigatória de 0 a 3 anos.

No entanto, como cidadãos atentos, é crucial compreender que ainda há muito a ser feito, principalmente seguindo as legislações vigentes.

Talvez poucos estejam cientes, mas foi promulgada a Lei Estadual Nº 249, em 23 de agosto de 2022, estabelecendo critérios educacionais para determinar o Índice de Participação dos Municípios na cota-parte do ICMS, com um valor mínimo de 10%. Essa regulamentação está diretamente ligada aos indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem dos estudantes nos municípios e ao aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos.

A partir de 2023, metas foram estabelecidas para que o município acesse esse recurso significativo. São 10%, proporcionais aos indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e aumento da equidade, baseados em informações atualizadas fornecidas pela Secretaria de Estado da Educação – SEED. Assim, como política pública, as redes municipais de ensino e toda a sociedade interessada no sucesso e progresso devem estar atentas aos seguintes indicadores:

Alfabetização e IDEB: Alcançar esses dois objetivos requer engajamento, participação e o desenvolvimento pleno de todas as crianças e estudantes:

Presença diária na Unidade Educacional: É imprescindível que toda criança esteja na escola diariamente. A presença é crucial para a aprendizagem.

Envolvimento da Família: O comprometimento não é apenas da criança, mas também da família. Jovens produtivos na sociedade têm seu exemplo inicial em casa. Ausências por motivos banais, como chuva ou férias dos pais, não podem ser desculpas para faltar à escola. O abandono intelectual é uma violação!

Aprendizagem constante: Estar na escola não é suficiente; é necessário observar e apoiar a criança durante sua permanência para garantir a efetiva aprendizagem. Este é o papel fundamental do professor.

Educação Integral: Para atender a este indicador, o município tem investido na estrutura das Escolas Municipais. Em 2021, iniciamos com atendimento 100% integral na EM Aleixo. Nessa nova gestão 2021/2024, testemunhamos a revitalização e construção de novas unidades educacionais, como Ambrósio Iantas e Egipciana. Em 2024 teremos a EM Jacomel (100% integral). No entanto, é essencial compreender que a Educação Integral vai além das edificações; demanda espaços de qualidade para o desenvolvimento integral de cada estudante.

Compromisso além do discurso político: Desde 2021, Araucária tem oferecido atendimento no Ensino Fundamental por mais de 4 horas diárias em algumas escolas. Esse foi um passo significativo para uma abordagem mais integral da educação.

Equidade e Justiça Social: A educação é um direito de todos e deve desenvolver em cada indivíduo seu senso de colaboração para a comunidade e o mundo. Portanto, é essencial valorizar cada membro da sociedade, proporcionando condições para que os estudantes reconheçam as desigualdades que os afetam e fortaleçam suas habilidades para intervir positivamente nessa realidade. Isso visa buscar qualidade de vida e justiça social.

Ambiente escolar como catalisador de equidade e justiça social: A escola não é apenas um local para o desenvolvimento cognitivo, mas também para aprender sobre relações sociais, colaboração, respeito à diversidade cultural, afetos, imaginação e criatividade.

O título sugere uma reflexão importante: o que a população tem a ver com isso? A resposta é: TUDO! Para além dos recursos que vem para a educação e até para os demais setores sociais, os pequenos Araucarienses precisam de cuidado e atenção, isto para além das paredes da sala de aula. Eles precisam estar diariamente no ambiente educacional, contando com a participação ativa da família e compreendendo o significado da convivência em sociedade.

