Coluna SMED: Mestres da Esperança

Neste Dia dos Professores celebramos não apenas a profissão, mas também aqueles que têm nas mãos o futuro do país: os professores, verdadeiros mestres da esperança, moldam gerações com dedicação e paixão, guiando-as em direção ao amanhã mais justo!

Paulo Freire, um dos grandes pensadores da educação, nos ensinou que “a educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo”. Hoje, mais do que nunca, essas palavras ecoam em nossos corações. Os professores não apenas transmitem conhecimento, mas também inspiram o crescimento pessoal, a empatia e a compreensão.

Em meio a desafios globais, os professores continuam a se adaptar e inovar, mostrando aos estudantes que o aprendizado nunca para. Eles enfrentam a adversidade com resiliência e criatividade, encontrando maneiras de manter as chamas do conhecimento acesas, mesmo nas situações mais difíceis.

Nas salas de aula, os professores não apenas ensinam matemática, ciências ou história, mas também cultivam valores fundamentais como respeito, tolerância e igualdade, ajudando os jovens a compreenderem o poder de suas vozes e do conhecimento!

Nesta semana, saudamos e comemoramos o dia dos professores que têm o destino do país em suas mãos, formando cidadãos conscientes e comprometidos. Celebramos sua dedicação incansável e seu compromisso com a educação como uma ferramenta para a transformação social.

Neste Dia dos Professores expressamos nossa gratidão a todos que dedicam suas vidas ao ensinar, pois, “Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais”. (Rubem Alves)

