Coluna SMED: Momento de Reflexão sobre o trabalho com as datas comemorativas na Educação infantil

Chegando a Páscoa, e toda a sociedade envolvida neste contexto, entendemos que as datas comemorativas fazem parte da história da humanidade e de sua cultura social, fazendo-se também fortemente presente nas atividades pedagógicas desenvolvidas pelas instituições de ensino. Trazemos para reflexão: Como essas propostas devem ser trabalhadas dentro das unidades de Educação Infantil?

Tendo em vista a concepção de educação da Pedagogia Histórico-Crítica do munícipio de Araucária, que considera como base os conhecimentos já construídos socialmente pela criança, e que, a partir destes, os professores das unidades educacionais planejam propostas e atividades com intencionalidade pedagógica, tem-se como principal objetivo desenvolver a criança e a apropriação de conhecimentos e saberes científicos, filosóficos ou artísticos.

Com base nisso, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil estabelecem a necessidade de “articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade” (BRASIL, 2010).

Considera-se de modo geral a necessidade de constante reflexão sobre as propostas realizadas no âmbito da educação infantil, entendendo que todos os assuntos, temáticas e propostas de atividades realizadas nas unidades educacionais precisam ter real significado para a criança.

Com isso, eis que surge a pergunta: “Então, não pode trabalhar as datas comemorativas na educação infantil?!”; desde que a ação docente atente-se à construção de sentidos que envolvem essas datas, sim. Porquanto podem ser realizadas se considerar, por exemplo, os símbolos presentes, a valorização da diversidade cultural, hábitos, costumes, alimentação, tradições e/ou a construção de significados.

Compreendemos que, para além das datas comemorativas, muitas outras questões se fazem presentes nesse contexto. Assim concluímos que as atividades pedagógicas desenvolvidas dentro das unidades educacionais devem sempre estar embasadas nos documentos norteadores que orientam e regem a Educação Infantil no município, como as Diretrizes Municipais de Educação de Araucária e a Organização Curricular de Araucária.