Coluna SMED: NOSSAS CRIANÇAS E A APRENDIZAGEM HISTÓRICA

O ensino e aprendizagem dos conteúdos de História para crianças e adolescentes têm sido motivo de grande preocupação de pais, responsáveis, professores, gestores e pesquisadores.

A própria construção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), referência obrigatória para a elaboração dos currículos escolares de todo Brasil, foi marcada por debates acalorados que em grande parte refletem a polarização da nossa sociedade nos últimos onze anos.

No entanto, é preciso ponderar que essas polêmicas sempre estiveram mais presentes nos Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, e que desde a primeira versão da BNCC os Objetos de Conhecimento e os Objetivos de Aprendizagem propostos para o Fundamental 1 foram mais assertivos em relação às reais necessidades de formação das nossas crianças.

A Secretaria Municipal de Educação de Araucária acompanhou e, sempre que lhe foi dada oportunidade, participou ativamente de todo esse debate, o que foi decisivo na elaboração de uma Organização Curricular comprometida com a efetivação da aprendizagem histórica dos nossos estudantes.

Mérito dos nossos professores, que se debruçaram sobre a BNCC, sobre as nossas Diretrizes Municipais de Educação e que já participavam dos estudos em torno do campo de pesquisa em ensino e aprendizagem de História, conhecido como Educação Histórica. Estudos esses que têm revolucionado a forma de aprender e ensinar História em países como Alemanha, Portugal, Inglaterra, Canadá e Espanha.

Para a Educação Histórica, a criança precisa se reconhecer como sujeito histórico, protagonista de seu tempo e desenvolver uma consciência de que a infância tem uma história fascinante. E para que toda essa intencionalidade se concretize é fundamental o trabalho com as famosas fontes históricas, começando com as fontes preservadas em estado de arquivo familiar; nesse momento a participação de pais e responsáveis nas atividades pedagógicas complementares realizadas em casa é fundamental.