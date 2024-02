Coluna SMED: O acolhimento e adaptação no ambiente educacional

Ao iniciar mais um ano letivo, surge a importância de retomar dois assuntos: acolhimento e adaptação. A cada início de ano escolar surgem muitas expectativas, novos desafios, responsabilidades e aprendizados.

Quando somos convidados a participar de um evento ou a frequentar um ambiente diferente do que conhecemos, o que nos faz querer retornar para esse espaço, certamente, é a forma como fomos acolhidos.

No espaço educacional, observa-se que o acolhimento está no carinho dos funcionários que recepcionam os estudantes, na confiança e na capacidade da criança em cuidar de si e de seus pertences, na organização dos ambientes de aprendizagem, na seleção de materiais e objetos para atender às particularidades de cada turma, na escuta atenta aos conflitos e mediação destes, no comprometimento dos professores com as intencionalidades pedagógicas durante as propostas e atividades desde o primeiro dia de aula.

Pensando no acolhimento, um elemento importantíssimo presente no cotidiano da educação infantil é a adaptação. É muito comum que os termos acolhimento e adaptação sejam confundidos ou até mesmo usados como sinônimos. O que ocorre, de fato, é que um complementa o outro. É primordial que, na fase de adaptação, ou seja, no período de integração das crianças com o ambiente escolar, estas sintam-se acolhidas para que possam construir os vínculos neste novo espaço. No entanto, a ideia de adaptação vincula-se aos primeiros dias no ambiente escolar, em um movimento gradativo que vai se construindo nas interações. Não tem uma data específica para acabar, pois cada criança vive um processo único que precisa ser respeitado e observado atentamente. O período de adaptação está previsto na Proposta Pedagógica e precisa ser cuidadosamente organizado, respeitando as peculiaridades de cada faixa etária, bem como a especificidade de cada bebê e criança.

Seguem algumas dicas para facilitar a adaptação das crianças no ambiente escolar:

1 – Marque no calendário o dia do retorno escolar, mostrando-o diariamente, com antecedência de 3 dias.

2 – Para melhor compreensão da criança, conte a ela uma história onde os personagens estejam inseridos no ambiente escolar.

3 – Mostre a foto da unidade educacional, contando que ela ficará na instituição com a professora e os amigos e que depois o responsável irá buscá-la.

4 – Organize a rotina de sono noturno da criança com antecedência de pelo menos 2 dias, para que o organismo da criança entre na rotina.

5 – Organize os materiais de uso pessoal junto com a criança, colocando e mostrando seu nome.

O acolhimento não é assunto somente para o início do ano letivo, mas é um ato de humanidade que deve estar presente ao longo da vida escolar. Vale destacar que acolher a criança deve contemplar as relações de parceria entre a família e a escola.

Desejamos um excelente 2024, com muitas conquistas e aprendizagens!

Edição n.º 1401