Coluna SMED: O controle no uso de óleos, gorduras, sal e açúcar na execução dos cardápios da alimentação escolar

O Departamento de Alimentação Escolar possui um olhar de cuidado e respeito com todas as crianças do município, sempre seguindo as diretrizes da legislação federal, contribuindo, assim, para uma alimentação de qualidade e saudável.

As cozinheiras/merendeiras constantemente recebem orientações por parte das nutricionistas do Departamento de Alimentação Escolar quanto ao uso de alguns itens na execução dos cardápios, como, por exemplo: óleos, gorduras, sal e açúcar, para que estes sejam utilizados com moderação, pois o impacto sobre a qualidade nutricional da alimentação dependerá essencialmente da quantidade utilizada em cada preparação.

Mas por que óleos, gorduras, sal e açúcar devem ser utilizados em pequenas quantidades em preparações culinárias?

Podemos utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar os alimentos, a fim de tornar a alimentação mais saborosa, desde que utilizados com moderação sem deixar a preparação nutricionalmente desbalanceada.

Óleos, gorduras, sal e açúcar são produtos alimentícios com alto teor de nutrientes, cujo consumo em excesso pode ser prejudicial à saúde.

As gorduras saturadas estão presentes em óleos, como: óleo de soja, milho, canola, entre outros; o sódio é o componente básico do sal de cozinha; e o açúcar livre está presente no açúcar de mesa.

O consumo excessivo de sódio e de gorduras saturadas aumenta o risco de doenças do coração, enquanto o consumo excessivo de açúcar aumenta o risco de cárie dental, de obesidade e de várias outras doenças crônicas. Além disso, óleos, gorduras e açúcar têm elevada quantidade de calorias por grama.

Óleos e gorduras têm 6 vezes mais calorias por grama do que grãos cozidos e 20 vezes mais do que legumes e verduras após o cozimento. O açúcar tem 5 a 10 vezes mais calorias por grama do que a maioria das frutas.

A fim de contribuir ainda mais com a saúde e bem-estar das crianças, enviamos a todas as unidades educacionais temperinhos naturais, como alho, cebola, cheiro verde, louro, entre outros, para temperar e deixar as comidinhas mais saborosas, evitando, assim, uma quantidade alta de calorias nas preparações.

