Coluna SMED: o corpo e o movimento na educação infantil

A comunicação do ser humano é totalmente corporal, visto que nos comunicamos de uma forma fantástica e muitas vezes sem uma única palavra, seja por meio de gestos, olhares ou por todas as emoções que transbordam do nosso corpo.

A criança que está descobrindo o mundo e, consequentemente, descobrindo seu corpo, traz uma história de vida corporal da sua família, do seu bairro e da casa onde mora. Essas vivências e heranças corporais podem e devem ser usadas dentro da unidade educacional, valorizando, assim, o conhecimento popular que a criança traz da sua própria experiência que está impregnada no corpo.

Quando pensamos em Educação Infantil, a construção do conhecimento que as crianças fazem todos os dias é corporal, pois, nessa fase, o que mais acontece no cotidiano é o corpo, são as atividades, os jogos, as brincadeiras e as expressões corporais. O corpo é uma linguagem: é ele que aprende, que descobre mundo, que fala e conta pra gente e para os outros os nossos sentimentos e as nossas emoções.

O corpo é a primeira forma de expressão da criança, portanto é preciso contemplar práticas que vão privilegiar o movimento e assim dessa forma, esta linguagem irá se aprimorando para que as outras possibilidades de linguagem venham de forma natural e de forma competente.

Quando pensamos no processo de aprendizagem, precisamos entender que tudo passa pelo corpo. Se olharmos um pouquinho para as crianças da Educação Infantil, desde bem pequenas, é importante saber quais são as habilidades essenciais que precisam ser desenvolvidas, por meio de experiências, por meio do brincar, do lúdico, do construir e do simbólico, sabendo que todas essas experiências corporais, todas essas habilidades precisam ser relacionadas, compreendidas e estimuladas, fortalecendo assim o processo de ensino aprendizagem da criança.

Que a Educação Infantil precisa ser lúdica e ter movimento já sabemos, o que não dá para negligenciar é o corpo. É preciso fortalecer cada vez mais a presença das experiências e vivências corporais, para que, assim, aconteça uma aprendizagem de corpo inteiro e um desenvolvimento integral do ser humano.

