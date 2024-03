Coluna SMED: O Papel Social das Unidades Educacionais Araucariense

As unidades educacionais não são apenas um local para transmitir conhecimento ou somente atentas para o cuidado e a higiene; é um espaço essencial para o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões. Segundo o artigo 205 da Constituição Federal do Brasil de 1988, a educação é um direito e um dever compartilhado entre o Estado, a família e a sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana e à sua preparação para a cidadania e o mercado de trabalho. Este entendimento é fundamental para compreendermos o significado social das unidades educacionais, abrangendo desde os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) até as escolas de ensino regular.

A educação vai além da simples transmissão de informações, sendo essencial para o desenvolvimento cognitivo, social, emocional e ético das crianças/estudantes. As unidades educacionais proporcionam um ambiente onde crianças/estudantes são incentivados(as) a explorar, questionar e descobrir, com professores desempenhando um papel crucial na criação de um ambiente de aprendizagem estimulante. Além de promover a excelência acadêmica, as unidades educacionais também têm um papel fundamental na formação de cidadãos responsáveis e conscientes, promovendo valores democráticos, respeito à diversidade, ética e cidadania ativa.

No aspecto do desenvolvimento social e emocional, as unidades educacionais são espaços onde as crianças/estudantes aprendem a trabalhar/desenvolver/conviver em conjunto, resolver conflitos e desenvolver habilidades de comunicação e convivência. Preparam também para o mundo profissional, desenvolvendo habilidades práticas, pensamento crítico e resolução de problemas. Assim,a gestão municipal bem como a secretaria municipal de educação o papel social das unidades educacionais na sociedade é de vital importância, sendo um espaço de crescimento, desenvolvimento e preparação para a vida. Investir na educação é investir no futuro, e as unidades educacionais são o epicentro desse investimento.