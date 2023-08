Coluna SMED: O Portal Educação Araucária

Quando lidamos com um grande número de informações, muitas vezes um simples site pode não ser capaz de comportar, de forma adequada, tudo o que gostaríamos que o nosso público tivesse acesso. Você já parou para pensar que visitar um site à procura de uma informação pode ser um verdadeiro suplício quando o local não possui uma boa organização de seus conteúdos? É por isso que os sites web costumam ser organizados por meio de menus, temas, categorias, etc. – sempre buscando um “conforto” para o internauta que costuma abandonar rapidamente sites que dificultam a navegação.

Quando o conteúdo abrange uma grande variedade de informações e essa organização do conteúdo necessita de um cuidado adicional, mais elaborado em sua apresentação final – ao mesmo tempo que se mantém a lógica de uma site tradicional – o site passa a ser denominado de portal.

Em um portal, o usuário pode encontrar informações com diferentes focos, como moda, esportes, humor, política ou economia, por exemplo. É possível ainda encontrar diversos subsites alojados no portal, cada um com um foco específico e voltado a um público particular. Hoje em dia, a combinação de imagens, vídeos, áudios, chats, etc. em um portal é simplificada devido ao desenvolvimento que houve na tecnologia voltada à internet.

Em Araucária, a Secretaria Municipal de Educação (Smed), desde o ano de 2020, conta com o Portal Educação Araucária (https://araucaria.ensiname.online) onde são disponibilizados os mais diversos tipos de conteúdo produzidos pela educação municipal. A ideia é facilitar o acesso a essas informações, centralizando tudo no portal. Lá a comunidade escolar tem acesso, por exemplo, ao Cardápio da Alimentação Escolar, à legislação educacional municipal, às publicações didáticas feitas pela Secretaria, diversos materiais de apoio e os materiais publicados nas mais diversas plataformas digitais nas quais a Smed está presente.

O Portal Educação Araucária recebe atualizações diárias em seus conteúdos e busca melhorar a experiência do usuário por meio da implementação de novas tecnologias que vão surgindo para a web. Sendo assim, convidamos a população de nosso município a acessar o Portal, compartilhar o conteúdo e sugerir conteúdos ou melhorias pelo e-mail smed@educacao.araucaria.pr.gov.br.

Edição n. 1374