Coluna SMED: O que podemos transformar com a arte?

Você sabia que a arte oferece às crianças a oportunidade de desenvolver-se, ao proporcionar que se expressem de diferentes formas, construindo um senso de realização e fortalecimento da autoestima?

Ao conhecer, valorizar e elogiar as criações artísticas das crianças, os docentes, pais e responsáveis estão impulsionando a confiança e incentivando-os a continuar explorando seu potencial criativo.

Aqui em Araucária, há um segredo: A Arte está presente em todas as unidades educacionais de nossa rede, desde a educação infantil! Além disso, o projeto da Oficina de Arte coordenado pela Secretaria Municipal de Educação/SMED tem trazido propostas diversificadas nas comunidades em que possui polo, aprofundando cada vez mais a importância da arte para o desenvolvimento das nossas crianças. Com pintura, desenho, dança, teatro, literatura, música, etc., nossos alunos se expressam de forma única, explorando suas emoções e desenvolvendo habilidades criativas.

Cada vez que há um incentivo dos docentes, pais e responsáveis no acompanhamento das atividades de arte realizadas pelas crianças e estudantes, há uma verdadeira transformação, pois tornam-se também protagonistas nesse processo criativo! Ao encorajá-los a explorar diferentes formas de arte, ao ouvir atentamente suas expressões e valorizar suas criações, os docentes, pais e responsáveis criam um ambiente enriquecedor e estimulante para as crianças.

A música é uma das várias propostas das atividades da Oficina de Arte de Araucária, destacando-se o trabalho da Fanfarra da Escola Arlindo e também o início das atividades de Coral na Escola Sebastião Tavares, em 2023.

Toda a produção de Arte no município e, em especial, da Oficina de Arte, pode contar sempre com a participação dos familiares e população em geral. Ao valorizarmos a arte em nossa comunidade, promovemos a diversidade, estimulamos o pensamento crítico e criativo, e fortalecemos laços comunitários.

Junte-se a essa jornada criativa. Vamos fazer de Araucária um verdadeiro polo de arte e cultura!

Edição n. 1364