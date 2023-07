Coluna SMED: O recesso escolar e a importância da rotina para crianças e estudantes com deficiência

Pesquisas comprovam que as crianças necessitam de convivência familiar, social e comunitária nestes períodos de recesso escolar para o seu desenvolvimento psíquico e físico, junto a seus pares para que possam expandir seus círculos de convivência, comunicação e socialização.

O papel das famílias nestes momentos é de fundamental importância pois, são elas que direcionam e administram as atividades desenvolvidas no recesso escolar, dentro de seus lares, seus espaços de convivência e interação.

A definição de uma rotina com pistas visuais, atividades lúdicas sistematizadas pelos familiares, bem como visitas, passeios entre outros, facilitam na previsibilidade necessária e adequada à rotina familiar estruturada, que possa auxiliar a pessoa com deficiência a organizar-se tanto física como mentalmente.

A rotina que é trabalhada nos espaços escolares não se finda a estes, essa mesma organização perpassa os limites das Unidades Educacionais e devem ser alicerçadas nos ambientes familiares e sociais também, como parte dos fundamentos da educação inclusiva que estabelecem o desenvolvimento de autonomia e identidade pessoal, as quais, cada pessoa se identifica e se apresenta de uma forma em específico, diante de suas características individuais.

Caso as famílias necessitem de orientação neste sentido, em confeccionar sugestões de rotinas com previsibilidade, podem procurar com antecedência o Atendimento Educacional Especializado em que seu filho(a) está matriculado na Rede Municipal e, solicitar a estratégia que melhor se direciona a ele(a), pois todo o trabalho organizado nestes espaços, prevê uma rotina assertiva e funcional, com base nos estudos de caso de cada criança/estudante.

E o mais importante de tudo: com muito amor, carinho, acolhimento dentro do ambiente familiar com a rotina organizada antecipadamente deixarão a criança/estudante segura(a), confortável e regulado(a) para ser um período de muita diversão, alegrias, momentos agradáveis e de boas lembranças em família.

Desejamos a todos neste recesso escolar, que cada momento seja oportunizado e vivenciado com muito afeto e vivências, que estas, fiquem registradas na memória e que tenham muita união e alegrias, desfrutando com muita saúde!!!

