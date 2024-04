Coluna SMED: Promoção de qualidade de vida na Rede Municipal de Ensino em Araucária

A Educação como um direito é tema de debate entre educa dores, profissionais da educação, da saúde, dos pesquisadores e também do poder público, e no texto de hoje vamos falar sobre qualidade da educação tendo como coadjuvante o professor.

Tão importante quanto oferecer um serviço de qualidade é ter uma equipe pedagógica que tenha condições de mediar o processo de ensino e aprendiza do com estudantes. O que torna importante pensarmos sobre a qualidade de vida e a prevenção de assédio moral na rede municipal de Araucária/PR.

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) diz respeito a condições e ética nos espaços de trabalhos, e levam em consideração aspectos biopsicossociais e um olhar cuidadoso junto aos profissionais.

Dessa forma, pensar QVT no contexto da educação, especificamente dos profissionais da educação, o que podemos considerar que em sua grande maio ria são professores, é um avanço para a política de educação do município de Araucária/PR, que se comprometeu com às condições de vida, de saúde mental, social e de bem-estar desses profissionais, considerando que pensar ações de promoção de qualidade de vida e prevenção de assédio moral contribuem para o bem-estar e no desenvolvimento das suas atividades diárias em sala de aula.

Com a inserção da equipe multiprofissional na rede municipal de ensino, através da Lei nº 13.935/2019 (BRASIL, 2023c), que regulamenta a inserção de profissionais de serviço social e de psicologia na rede pública, a priori inseridos nas unidades educacionais do município; porém, diante da importância de se pensar QVT dos professores, entendendo que o bem-estar dos profissionais da educação tem impacto na qualidade dos serviços prestados, considerando que cada profissional é ser social único, exigindo pensar que para uma educação de qualidade é preciso considerarmos a vida humana e suas condições.

O Programa Ressignificar, pensando nisso, conta com duas profissionais, sendo uma assistente social e uma psicóloga, e cada profissional desenvolve seu trabalho em alguns momentos em conjunto e em outros individual, considerando as especificidades de cada profissional, bem como seus códigos de ética profissionais.

O programa oferta aos profissionais da educação um trabalho com grupos, no qual os profissionais têm a possibilidade de procurar de forma espontânea os serviços e atendimentos para uma escuta qualificada e segura.

A atuação do assistente social e do psicólogo, na equipe multiprofissional, frente ao pro grama Ressignificar, tem por objetivo contribuir com a valorização dos profissionais, reconhecendo cada indivíduo como único e protagonista, contribuindo para promoção humana e da qualidade de vida.