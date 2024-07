Coluna SMED: Psicomotricidade e a Alfabetização

Quando pensamos na educação básica, começando na educação infantil que tem como eixo norteador as interações e a brincadeira e onde o lúdico é promovido, é fundamental para o processo de aprendizagem, proporcionar às crianças experiências de desenvolvimento do corpo e possibilidades de explorar o ambiente, garantindo mais vivências. Vygostky (1979), afirma que “a criança aprende muito ao brincar. O que aparentemente ela faz apenas para distrair-se ou gastar energia é na realidade uma importante ferramenta para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional, social, psicológico”.

As vivências corporais estão presentes no ambiente educativo e quando a criança consegue se comunicar de maneira corporal, por meio de registros gráficos e de expressões, vai fortalecendo o seu processo de alfabetização. A psicomotricidade contribui com esse processo, pois as crianças adquirem domínio do corpo e da escrita, visto que o corpo é a principal ferramenta da aprendizagem.

Psicomotricidade é a ciência que estuda o corpo do homem em movimento em relação ao seu mundo interno e externo. Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. É a relação do sujeito consigo, com o outro e com o ambiente. É sustentada por três conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto.

A educação psicomotora realizada no contexto escolar tem como objetivo o desenvolvimento global do indivíduo, prevenindo as dificuldades de aprendizagem e permitindo vivências corporais variadas que estimulam os elementos psicomotores de forma adequada e harmoniosa, fundamentais no processo de alfabetização. O desenvolvimento psicomotor é a base para outros desenvolvimentos: cognitivo, emocional, de linguagem e comunicação, pois a criança aprende pelo corpo, através do corpo e com o corpo.

O papel do profissional que atua com crianças é desenvolver habilidades motoras no ambiente educativo, por meio de momentos de tomada de consciência do próprio corpo no espaço, além de proporcionar à criança administrar o tempo, perceber suas limitações, estimular seus potenciais, adquirir coordenação motora ampla e fina, equilíbrio, ritmo e desenvolver a lateralidade. Habilidades e competências que são pré-requisitos para a alfabetização.

Para a criança são simples movimentos, mas para a psicomotricidade são habilidades que irão servir de base para que ela aprenda a segurar um lápis, folhear um caderno, definir sua lateralidade e diferenciar as formas de letras.

Essa ciência não está presente apenas no contexto escolar, mas também em todos os momentos da vida, fazendo parte do processo de aprendizagem e de construção do ser. Segundo Fonseca (2003), “sem movimento não há desenvolvimento, nem pensamento. Motricidade sem cognitividade é possível, mas a cognitividade sem a motricidade não o é.”

