Coluna SMED: Reforço no Departamento de Alimentação Escolar

O Departamento de Alimentação Escolar tem como objetivo garantir a oferta de uma alimentação adequada para todos os estudantes matriculados na rede municipal de ensino de Araucária, utilizando como base nos cardápios alimentos variados e seguros, priorizando produtos in natura ou minimamente processados, oferecendo sempre uma alimentação saudável, além de saborosa, amparados pela Resolução nº 06 de maio de 2020, do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Atualmente o setor conta com uma equipe técnica administrativa responsável por toda a parte de gerência de notas, empenhos, inventários, ofícios e processos. Tem ainda uma equipe terceirizada para distribuição de todos os produtos necessários para a alimentação dos alunos.

Até o final do ano passado, o Departamento de Alimentação Escolar tinha apenas duas nutricionistas, e foram contratadas outras duas agora em janeiro, no início da nova gestão. A equipe vai atender quase 20 mil crianças matriculadas na rede municipal de ensino, com diversas atribuições: elaboração de mais de 40 cardápios mensais – incluindo dietas especiais –, cálculo das informações nutricionais, visitas técnicas às 80 unidades educacionais, auxílio nas especificações dos produtos do edital de licitações e na chamada pública da agricultura familiar, fiscalização dos contratos, acompanhamento e supervisão dos produtos recebidos, planejamento de pedidos perecíveis e não perecíveis, entre outras.

Tudo isso para melhor atender e abastecer as cozinhas das unidades educacionais, oferecendo todas as condições para as merendeiras poderem cumprir os cardápios – incluindo formação anual de boas práticas para todas as profissionais.

Por fim, o setor acompanha a avaliação antropométrica dos estudantes, promove atividades de educação alimentar e nutricional com as crianças e a comunidade escolar, supervisiona estagiários da área de nutrição e participa de programas de aperfeiçoamento, qualificação e capacitação, quando necessário.

Edição n.º 1448.