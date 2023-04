Coluna SMED: Semana de Conscientização do Autismo

O dia 02 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Essa data foi criada pela ONU com o objetivo de levar informação a toda a POPULAÇÃO, com o intuito de reduzir a discriminação e o preconceito que as pessoas com esse diagnóstico enfrentam. Partindo desse contexto, em Araucária, desde 2015, por meio da Lei nº 2820/2015, ficou instituída a Semana de Conscientização do Autismo.

Para marcar essa data alusiva à conscientização, a Secretaria Municipal de Educação, por meio do Departamento de Educação Especial, realizou atividades lúdicas com a intenção de reduzir as barreiras atitudinais e de comunicação, em uma ação conjunta com as secretarias de Meio Ambiente, Agricultura e Cultura na 31ª Feira do Peixe, realizadas nos dias 05 e 06 de abril, contando com uma programação de atividades volantes e permanentes.

Como parte das atividades ao público e de forma a promover acessibilidade e diminuição de barreiras, A SMED, POR INICIATIVA DO DEE, INSTALOU UMA PLACA para Comunicação Aumentativa/Alternativa (CAA) permanente na entrada principal do Parque Cachoeira, a fim de promover a ACESSIBILIDADE, autonomia, interação e comunicação nesse meio social.

Essa placa possui um conjunto de recursos e estratégias que a pessoa sem linguagem oral utiliza para resolver os desafios de comunicação do cotidiano, que podem auxiliar as pessoas que têm limitação de usar o discurso verbal para se comunicar. Esse recurso beneficiará uma ampla gama de pessoas, desde aquelas que estão começando a se comunicar até as que fazem uso do discurso verbal, ampliando a capacidade comunicativa de pessoas com habilidade comunicacional defasada.

Entre os benefícios, estão a aquisição de uma comunicação funcional, melhora da autoestima, maior independência para realização de atividades, aumento do poder de decisão, aumento do números de interlocutores, melhora da qualidade de vida para o sujeito e seus pares.

PARA UTILIZAÇÃO DESSA PLACA e como forma de propiciar oportunidades e comunicação desse recurso, primeiro converse sobre as imagens da placa de comunicação alternativa e aumentativa respondendo quaisquer tentativas de comunicação.

A pessoa que faz uso da placa de Comunicação Aumentativa/Alternativa, precisa se sentir à vontade, explorando o material, reconhecendo seu contexto, seu meio social e de relações, apontando para as figuras, entendendo que a comunicação expressa seus desejos e se conecta a outra pessoa ou um grupo.

Em Araucária, o programa de CAA (Comunicação Aumentativa/Alternativa) é desenvolvido por meio do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e com orientação para as Unidades Educacionais do nosso município, beneficiando crianças e estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental e suas famílias.

Edição n. 1357