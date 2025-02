Coluna SMED: SMED alinha as propostas para as Escolas em Tempo Integral

Durante a tarde desta terça-feira (04), a equipe do Departamento de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação de Araucária esteve reunida para discutir e alinhar propostas para as Escolas em Tempo Integral.

Atualmente, o município possui três Escolas em Tempo Integral – Escola Municipal Prefeito Aleixo Grebos, Escola Municipal Professor Ambrósio Iantas e Escola Municipal Egipciana Swain Paraná Carrano, cujo funcionamento difere das demais unidades da Rede Pública Municipal de Ensino.

Nas Escolas em Tempo Integral, os alunos permanecem na unidade educacional em uma jornada de sete horas diárias. Além do ensino regular, são ofertados projetos diferenciados por meio de alguns macrocampos, como por exemplo língua estrangeira, pintura, xadrez, matemática, língua portuguesa, promoção da saúde e educação ambiental, entre outras.

Durante o tempo em que permanecem nas escolas, as crianças e estudantes recebem uma alimentação balanceada, com cardápios elaborados por nutricionistas do Departamento de Alimentação da SMED.

A secretaria discutiu ainda as especificidades das Unidades Educacionais que contemplam a modalidade integral, começou a definir o cronograma para formações específicas aos profissionais que atuam nessas escolas e deu início à revisão das normativas que estabelecem o seu funcionamento.

Também foi definida uma coordenação específica para as Escolas em Tempo Integral, sob a responsabilidade da professora Manuelle Bressan, cuja principal atividade será o de acompanhamento e suporte às atividades pedagógicas a serem desenvolvidas em cada uma dessas unidades, para prestar um atendimento cada vez mais qualificado às comunidades onde estão inseridas.

Edição n.º 1451.