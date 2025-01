Coluna SMED: SMED dá início às suas atividades

A Secretaria Municipal de Educação de Araucária (SMED) iniciou suas atividades administrativas no dia 02 de janeiro de 2025 sob a gestão da secretária Tatiana Assuiti e, já a partir do dia 6 de janeiro, no CMEI Jardim do Conhecimento, abriu para a comunidade o Espaço Criança, projeto que recebe nesse período de férias escolares crianças das etapas Infantil 1, 2 e 3 durante todo mês de janeiro, contribuindo para que os trabalhadores e trabalhadoras do nosso município, previamente cadastrados, tenham onde deixar seus pequenos.

A iniciativa, que se estende até o dia 31, conta com a dedicação de uma equipe formada por 50 profissionais sob a coordenação do Departamento de Educação Infantil da SMED. Ao todo, 217 crianças estão sendo atendidas, recebendo cuidados especiais em um ambiente planejado para proporcionar aprendizado, segurança e acolhimento. “Estamos muito felizes em receber nossas crianças e oferecer a elas um espaço de cuidado e respeito, repleto de carinho e amor”, destacou a equipe organizadora.

O Espaço Criança tem como objetivo garantir uma continuidade no acolhimento e desenvolvimento das crianças, mesmo durante o período de férias escolares, promovendo atividades educativas e lúdicas. Para a comunidade que está usufruindo do Espaço Criança, o compromisso com a educação e o bem-estar infantil são os mais importantes, assim o atendimento tem proporcionando às famílias suporte e tranquilidade nesse período.

Edição n.º 1447.