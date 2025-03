Coluna SMED: SMED divulga normativa das atividades extracurriculares

As atividades extracurriculares são todas aquelas realizadas fora da unidade educacional e do currículo acadêmico obrigatório, abrangendo esportes, artes, visitas a museus, parques, clubes estudantis, entre outras. Elas são complementares e desempenham um papel crucial no desenvolvimento integral de crianças e jovens, oferecendo benefícios que vão além da sala de aula.

Participar de atividades extracurriculares oferece uma oportunidade única para desenvolver habilidades sociais fundamentais, e a interação com os colegas em diferentes contextos promove um crescimento significativo às crianças e aos estudantes nas diversas áreas do conhecimento.

Na rede pública de Araucária, as unidades educacionais podem participar das atividades extracurriculares, por meio da apresentação de projetos desenvolvidos pela própria equipe pedagógica, desde que vinculados ao Plano de Ação Pedagógico do ano letivo em curso.

Após a aprovação do projeto, a SMED disponibiliza veículos escolares da frota municipal que, além de fazer o transporte de alunos no ensino regular, pode, a partir dos projetos apresentados, ceder os veículos para aquelas atividades realizadas dentro e fora do nosso município, como Curitiba e cidades da Região Metropolitana, conforme divulgado na Instrução Normativa 02/2025 da SMED.

O serviço já está disponível e as unidades educacionais já podem acessá-lo conforme orienta a normativa.

