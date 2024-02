Coluna SMED: Volta às aulas

Após um merecido período de descanso para recarregar as energias, é hora de nos reencontrarmos com o conhecimento e reavivarmos a motivação pelo aprendizado.

Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação comunica que o retorno às atividades nas Unidades Educacionais Municipais está agendado para o dia 7 de fevereiro, quarta-feira, conforme estabelecido no Calendário Escolar de 2024.

O retorno às aulas é um momento repleto de emoções, com ansiedade e expectativa, alegria do reencontro com colegas, professores e funcionários, e a sensação de novidade para aqueles que estão iniciando sua jornada escolar.

Para as crianças já inseridas no ambiente escolar, é importante lembrar que passaram um longo período longe das salas de aula e agora estão prestes a embarcar em uma nova etapa de suas vidas. Assim, é essencial prepará-los para esse retorno.

Enquanto algumas crianças podem aceitar as mudanças sem dificuldades, outras talvez precisem de um pouco mais de apoio para se adaptarem ao novo ambiente. Prepará-las pode parecer simples à primeira vista, mas é crucial que os responsáveis estejam atentos aos medos, ansiedades e preocupações para tornar esse processo o mais natural possível.

O acolhimento é necessário para cada uma das etapas escolares, de forma que o clima do primeiro dia de aula deve ser sempre festivo e caloroso.

Na Educação Infantil, o processo de adaptação é elaborado com a finalidade de transmitir segurança e confiança aos pequenos. A adaptação é um período de aprendizagem. Família, escola e criança descobrem sobre convívio, segurança, ritmos e exploração de novos ambientes, entre tantas outras coisas. Segundo Haddad (2006, p. 540), “uma boa formação é o vínculo mais importante para criar uma força de trabalho compatível com os objetivos de uma abordagem integrada”. Até porque, como nos diz Leonardo Boff (2007) citado por Corrêa (2008, p. 2), “a estrutura de base do ser humano não é a razão, mas o afeto e a sensibilidade”. Assim, a organização da rotina deve contemplar a acolhida dos bebês e crianças, horários das refeições, higiene pessoal, trabalho pedagógico e momentos de descanso, visto que a educação infantil é um espaço de aprendizagem onde as crianças experimentam formas de ser e agir na convivência.

Já para os estudantes do Ensino Fundamental I a rotina familiar impacta diretamente o retorno às atividades escolares. Diminuir o tempo de tela, ir dormir cedo, ter horário definido para acordar, alimentar-se adequadamente, retomar e recuperar a autonomia e, desde o início ter horário de estudo em casa pré-definido auxiliam na retomada.

Antes de dar autonomia para as crianças organizarem suas coisas sozinhas, os responsáveis devem começar participando ativamente da organização dos materiais escolares e uniforme, pois este contato ajuda a entrar no clima de volta às aulas, desperta a curiosidade e é um estímulo para os estudantes.

Caso seu filho esteja apreensivo ou com uma ansiedade negativa para a rotina de volta às aulas, atenue esse sentimento com o diálogo. Converse muito e procure saber qual é o motivo de tamanha apreensão. Se houver algum evento traumático, como uma reprovação ou caso de bullying, é importante garantir conforto e estimular a autoconfiança para que tudo fique bem. Se julgar que a situação vivida anteriormente precisa de atenção especial, não deixe de procurar o serviço de psicologia e a coordenação pedagógica para explicar o caso. Assim, escola e família passam a atuar de forma coordenada na assistência ao aluno.

A rotina de volta às aulas também é importante para os pais/responsáveis legais, para que reconheçam seu papel no processo de ensino-aprendizagem. Além de se estar ciente do calendário escolar, da importância da presença diária dos filhos na escola (SEM FALTAS), conferir lições de casa, ajudar nas tarefas, ver agenda e participar de reuniões e eventos, é essencial que converse com seu filho sobre o dia a dia. Isso significa ir além de saber se “foi tudo bem”, mas, sim, tentar perceber como estão as relações com os colegas, se ele gosta dos professores, o que acha das aulas e da escola.

Como podemos perceber, pequenas ações podem fazer uma grande diferença para que o estudante comece o ano letivo de maneira positiva e se sinta estimulado a estudar. Demonstrar empenho para que o retorno à escola seja algo positivo é uma forma de fazer uma criança ou adolescente enxergar como esta é fundamental para seu crescimento como ser humano e o quanto essa experiência é valiosa. Além disso, os pais acabam se aproximando mais do universo dele e têm maior participação em seu processo de ensino-aprendizagem. Essa postura é importante porque a parceria escola-família exige que os pais analisem os comportamentos dos filhos, vejam como eles se sentem na escola e o quanto estão aprendendo. Então, planejar a rotina de volta às aulas é uma estratégia importante quando o assunto é trabalhar a motivação aos estudos, pois a parceria entre escola e família é o pilar do sucesso ou fracasso escolar.

Nas escolas a recepção aos estudantes é feita especialmente com atividades que colaboram para a integração de todos, porém é fundamental que a família esteja atenta neste momento. Portanto, além de preparar emocionalmente os estudantes para o retorno, É NECESSÁRIO SEMPRE LEMBRAR da importância da assiduidade escolar, pois o compromisso com a frequência contribui não apenas para o crescimento acadêmico, mas também para o desenvolvimento pessoal e social de cada cidadão.

Edição n.º 1400