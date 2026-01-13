Uma equipe da RONE prendeu uma mulher em Araucária nesta segunda-feira, 12 de janeiro, transportando 140 quilos de maconha num sanderinho.

De acordo com o registro da ocorrência, a equipe da PM realizava patrulhamento pela cidade quando se deparou com um veiculo Sandero com uma mulher na condução. O carro estava muito sujo e com a parte traseira rebaixada.

Desconfiados, a RONE iniciou acompanhamento tático ao veículo, sendo que até chegou a desenvolver velocidade de quase 160 km por hora para tentar fugir da equipe.

A tentativa, porém, não surtiu efeito, sendo que a motorista desistiu de fugir e se entregou. Os policiais então revistaram o carro e, no porta-malas, localizaram 140kg de maconha.

Questionada sobre a droga na bagagem, ela argumentou que trabalha como Uber e que foi buscar a maconha em cascavel e que ganharia 5 mil reais pelo transporte para entregá-la em Curitiba.

A motorista ainda disse que se obrigou a fazer o serviço porque estaria devendo o aluguel.

Embora não possuísse antecedentes criminais, ela foi presa em flagrante, encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis