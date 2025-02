Com 81% de aprovação, Ratinho Junior aparece no topo da avaliação de governadores no Brasil, aponta Genial/Quaest

O governador do Paraná, Ratinho Junior, é o mais bem avaliado entre todos os governadores do Sul e Sudeste. Ele tem 81% de aprovação dos paranaenses, contra 62% de Eduardo Leite no Rio Grande do Sul e Romeu Zema em Minas Gerais, 61% de Tarcísio de Freitas em São Paulo e 42% de Claudio Castro no Rio de Janeiro. Os resultados estão numa pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (27).

O governador do Paraná também bate as aprovações de Jerônimo Rodrigues na Bahia (61%) e Raquel Lyra em Pernambuco (51%). Os 81% de Ratinho Junior também são a maior aprovação dele na série histórica da Genial/Quaest, que começou em julho de 2024.

No Paraná, todas as áreas de gestão são bem avaliadas, com destaque para educação, geração de emprego e renda, e atração de empresas. Ratinho Junior tem 66% de aprovação em educação, que é considerada a melhor do Brasil pelo Ideb. Esse é o melhor resultado do Sul e Sudeste.

O governador do Paraná também tem 65% de aprovação nas políticas de geração de emprego e renda e 61% em infraestrutura e mobilidade. Nesses dois casos as avaliações são as mais altas do Brasil entre os governadores analisados.

A pesquisa indica que os paranaenses são os mais otimistas entre os brasileiros com a gestão estadual: 78% acham que o estado está melhor que os demais. Em seguida estão os goianos (75%), paulistas (60%), mineiros (56%), gaúchos e pernambucanos (45%), baianos (40%) e cariocas (25%).

A pesquisa ainda mostra que 67% dos paranaenses acreditam que Ratinho Junior vai eleger um sucessor no Paraná.

A pesquisa ouviu 1.644 pessoas em São Paulo, 1.482 em Minas Gerais, 1.400 no Rio de Janeiro, 1.400 no Rio Grande do Sul, 1.200 na Bahia, e 1.104 no Paraná, em Goiás e em Pernambuco. Todas as entrevistas foram feitas entre os dias 19 e 23 de fevereiro.