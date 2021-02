Com ajustes na segurança pública, Araucária está com viaturas nos limites intermunicipais

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

Buscando melhorar ainda mais a segurança na cidade, a Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) distribuiu viaturas que estão nos limites intermunicipais de Araucária/Curitiba. As viaturas, batizadas como “viaturas fronteira”, intercalam suas ações em pontos bases (estacionadas) e patrulhamento nas áreas limítrofes.

Helio Gomes de Souza, Diretor Operacional da Guarda Municipal de Araucária, informou que a SMSP está ajustando o efetivo da GM. Essa reconfiguração tem o objetivo de não deixar nenhuma região da cidade desassistida. “Já estamos com viaturas na área rural e desde o dia 1° de fevereiro com as viaturas nos limites de Araucária, sendo uma delas próximo a empresa Brafer e outra ao fim do jardim Tupy, também no limite com Curitiba”, informou.

Com esses ajustes, a Guarda Municipal terá maior controle sobre quem entra e quem sai da cidade por estes pontos. “Aqueles que cometem crimes e adentram em nosso município por essas regiões poderão ser flagrados pelas nossas equipes. As viaturas ficarão nestes locais 24h, seja em PB ou patrulhando o entorno”, apontou o Diretor Operacional.

Além das equipes destinadas para essa ação, mais 9 viaturas e 3 motos estarão à disposição caso recebam o chamado das “viaturas fronteira”. Da mesma forma, estas poderão dar apoio em outras operações e chamados emergenciais.

O diretor mencionou também que as demais equipes seguem trabalhando na área central e nos bairros. “Para a gestão de todo o plantão haverá a Viatura Comando coordenando as operações”, concluiu Helio.

Texto: PMA