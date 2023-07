Com atuação impecável, Pablo Rosales foi campeão no Brasileiro de Jiu Jitsu

Todo lutador de Jiu Jitsu sonha em ser campeão mundial, não é mesmo? Com o araucariense Pablo Rosales não é diferente. Focado nos seus objetivos, ele acaba de conquistar mais um título na sua carreira recente de competições. Ele foi campeão brasileiro pela CBJJE, de kimono e sem kimono, na categoria super pesado. O campeonato aconteceu no último final de semana, em São Paulo.

Pablo, que defende a equipe Melqui Galvão, demonstrou uma ótima performance nas suas lutas e foi bastante elogiado, atleta vem fazendo uma excelente temporada em 2023, ele foi campeão do Campeonato Europeu pela IBJJF realizado em Paris, no início do ano. “O Pablo já havia feito uma ótima temporada de 2022 e agora vem se firmando no cenário nacional e internacional”, disse Marcos Rosales, o pai.

Edição n. 1370