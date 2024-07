Com campanha brilhante Patriotas se despede da Segundona Paranaense

Pelo segundo ano consecutivo, o Patriotas FC bateu na trave e foi eliminado nas semifinais do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão – Segundona Paranaense. Embora tenha feito uma das melhores campanhas da competição, o Quadricolor não conseguiu superar o Paraná Clube, que brigava desesperadamente pelo retorno à elite do futebol paranaense.

No primeiro jogo, os dois times empataram em 0X0, porém na partida de volta, realizada no domingo (14/07), no Estádio Couto Pereira, o Paraná, movido pela euforia da torcida tricolor, foi superior em campo e venceu por 3X0, eliminando o Patriotas da competição e também minando as expectativas de acesso do adversário à Primeira Divisão em 2025.

Lucão marcou o primeiro gol do Paraná na cobrança de escanteio, fechando o placar em 1X0 no primeiro tempo. O segundo tempo iniciou com o Patriotas mais avançado, porém em um contra- ataque, Liliu chutou forte para marcar o segundo gol e praticamente definir a classificação tricolor para a série A do campeonato estadual. A partir daí, o time dominou o jogo porque o Patriotas abriu e deixou espaços para o ataque tricolor tabelar, driblar e chutar a gol. Após diversos escanteios, Liliu marcou o terceiro.

No próximo final de semana o Paraná começa a decidir, em Paranaguá, contra o Rio Branco, o título da divisão de acesso do paranaense.

Sub-20

No Paranaense Sub-20, o Patriotas está classificado para as quartas de final e jogará no próximo domingo (21/07), às 15h, contra o Coritiba. A partida será no Estádio Major Antônio Couto Pereira.

