Com carro roubado na garagem, homem tenta dar o “migué” na PM e acaba na DP

Na sexta-feira (14/10), por volta das 20h30, a Polícia Militar se deslocou até a Rua Tesoureiro, no bairro Capela Velha, onde um veículo Gol Vermelho, supostamente roubado, estaria estacionado na garagem de uma residência. A testemunha que ligou para a Central informou que havia visto o carro no Facebook, em uma postagem falando sobre o roubo e naquele dia, ao passar pelo endereço, viu o mesmo carro em uma garagem.



Já no endereço, a PM consultou as placas e confirmou que o veículo estava com alerta de roubo. O dono da casa foi chamado e contou aos policiais que alguém, cuja identidade ele desconhecia, pediu para deixar o carro guardado em sua casa. A equipe informou que ele estava de posse de um produto de roubo e o prendeu pelo crime de receptação. O homem foi conduzido para a Delegacia de Araucária para os procedimentos necessários.



Texto: Redação