Com chances de classificação, Grêmio e Araucária jogam neste sábado pela Copinha da Repescagem 

Os times do Araucária e do Grêmio vão entrar em campo neste sábado (21/10), para mais uma rodada da Copinha da Repescagem, competição paralela da qual participam os times que foram eliminados da Copa da Amizade. As duas equipes araucarienses ainda tem chances de classificação.

O Araucária enfrentará o Real Deportivo Bordignon, às 8h45, no Estádio Gumercindo Boza (campo Cindo Boza), em Campo Magro. Já o Grêmio terá como adversário o Fortaleza, às 10h45, no Campo do Fortaleza, na Cidade Industrial de Curitiba. Segundo os clubes, em caso de chuvas fortes a rodada poderá sofrer alterações.

