Com direito a goleada, Copa Tião Calado realizou sua 4ª rodada

A segunda edição da Copa Tião Calado chegou à quarta rodada no último final de semana. Das 11 equipes que participam da competição, seis entraram em campo no domingo (16/04), no Estádio Municipal Pedro Nolasco Pizatto. Enquanto o Firenzze aplicou uma sonora goleada de 7X0 no União Araucariense, o Panterões venceu o PSG Araucária por 4X1 e os times do Tupy Santa Clara e Celtics empataram em 1X1.

Com estes resultados, a tabela de classificação ficou assim definida: no Grupo A o Instituto Evereste está em 1º lugar com 6 pontos, o América em 2º com 3 pontos, o Panterões em 3º com 3 pontos, o Projeto Livre em 4º com 3 pontos e o PSG Araucária ainda não pontuou e está em 5º lugar. No Grupo B o Firenzze assumiu a liderança com 6 pontos, em 2º lugar está o Grêmio Araucariense com 6 pontos, em 3º o União Araucariense com 3 pontos, em 4º o Tupy Santa Clara com 1 ponto, em 5º está o Celtics com 1 ponto e o Santa Clara ainda não pontuou e aparece na 6ª posição.

No próximo domingo (23), mais seis times entrarão em campo para a disputa da quinta rodada. Às 11h jogam Grêmio X União Araucariense, às 13h30 PSG Araucária X Projeto Livre e às 15h30 Instituto Evereste X América. “Convidamos mais uma vez as torcidas a comparecem no campo do Araucária para vibrarem muito pelos seus times”, diz Luizinho, organizador da Copa.

Edição n. 1359