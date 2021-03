Com dois poços artesianos, comunidade sofre com a frequente falta de água

Compartilhe esta notícia:

PMA disse que vazão de um dos poços está muito abaixo do normal e o outro poço está prestes a ser ligado ao sistema de água existente . Foto: divulgação

Moradores da área rural de Onças estão reclamando da constate falta de água em suas casas. Segundo eles, a localidade tem dois poços artesianos que foram abertos pela Prefeitura, porém o abastecimento está sempre comprometido. “A Prefeitura já gastou mais de R$ 500 mil para instalar um dos poços, e ainda assim não deu certo? Algo está errado e a gente quer saber”, questionou um morador. Outro vizinho disse que a água só chega nas casas no domingo, quando um caminhão pipa abastece os reservatórios. “Há cerca de três meses a Prefeitura mandou perfurar outro poço artesiano aqui, mas está lá sem uso e criando mato, para quem quiser ver”, comentou.

A Prefeitura confirmou que existem dois poços artesianos na região do Onças. O mais antigo tinha vazão de cerca de 12 mil litros/hora e atualmente está em 2 ou 3 mil de vazão por hora. A vazão atual faz com que não se atenda plenamente a demanda da região. O novo poço mencionado pela comunidade foi concluído no fim de 2020 e precisa ser ligado ao sistema de água existente.

Para isso, a Sanepar está dando o apoio com o projeto necessário para a ligação adequada à rede. Estima-se que este projeto seja concluído em cerca de duas semanas. Com conhecimento técnico na área, o apoio da companhia de saneamento é muito importante para definir os detalhes e decisões adequados para que a água chegue a todos os cantos do sistema de água local.

Ainda de acordo com a Prefeitura, o R$ 500 mil citados pelos moradores se referem ao custo total do sistema, o que inclui a abertura do poço, as ligações e reservatórios.

