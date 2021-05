Com doses da Pfizer, Prefeitura inicia mutirão de vacinação nesta terça-feira. Saiba se chegou a sua vez

Foto: Américo Antonio/SESA

A Prefeitura informou através de seu site oficial que Araucária vai receber do Ministério da Saúde um lote com 1.170 doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Essa remessa deve chegar ao município nesta segunda-feira, 24 de maio, e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, começará a ser aplicada na população no dia seguinte. Na terça-feira, 25, a SMSA fará um mutirão de vacinação para os seguintes grupos prioritários: gestantes e puérperas que tenham comorbidades – pessoas com deficiência que recebem o BPC;- e portadores de doenças crônicas que tenham 18 anos completos ou mais.

O mutirão será realizado em dois pontos estratégicos: no Parque Cachoeira, em formato drive thru (sem descer do carro) e na Escola Archelau de Almeida Torres (ponto fixo). O horário de atendimento das equipes será das 9h30 às 17h30. Para a vacinação é fundamental apresentar um documento oficial com foto e a Declaração de Comorbidades que está disponível no site da Prefeitura no link (CLIQUE AQUI) e pode ser impressa tanto pelo paciente quanto pelo profissional. Nas Unidades Básicas de Saúde também é possível emitir este documento. Usuários que recebem o BPC não precisam apresentar esta declaração. Mais informações sobre a vacinação podem ser obtidas no Disk Corona no telefone 0800-642-5250.

Texto: PMA