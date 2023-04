Com elenco quase fechado, Patriotas se prepara para estreia na Segundona Paranaense

O Patriotas ainda segue no mercado em busca de novas peças para a disputa do Campeonato Paranaense da 2ª Divisão – Segundona 2023. O clube já fez 22 contratações e na próxima semana deverá fechar o elenco com as posições que ainda faltam, somando uma média de 28 jogadores. A estreia do time será no domingo, 30 de abril, às 15h30, contra o Iguaçu. O jogo será no Estádio Municipal Antiocho Pereira, em União da Vitória.

“Alguns atletas que irão compor nosso elenco ainda estão disputando competições em seus estados, mas deverão se apresentar na próxima semana. É importante ressaltar que nem todos os atletas vão corresponder 100% as expectativas, mas estamos sempre em busca do ideal que o treinador e o clube desejam. A porta do Patriotas estará sempre aberta para uma ou outra peça”, explica José Negreiros, diretor de futebol do Patriotas.

Entre os nomes já contratados estão o do goleiro Júlio Cezar, que foi campeão no ano passado pelo Foz do Iguaçu; Alex Maranhão, que já jogou na primeira divisão pelo Coritiba; Canário que jogou no Atlético PR e no Paraná Clube; Lucas Brasil que também jogou no Foz e no Londrina como atacante; Caio, lateral esquerdo, que tem uma vasta experiência no Paraná; meia Bruno Nascimento; meia Danilo; e o goleiro Eduardo, das categorias de base do clube.

“Estamos sempre falando para nossos atletas que precisamos ter pensamentos positivos, focados na busca pelo título e no acesso à Primeira Divisão. Não vamos abrir mão disso, vamos lutar, sabemos que vai ser guerra após guerra, jogo após jogo, mas vamos buscar esse acesso”, declarou Negreiros.

Araucária ECR

O Cacique também está em fase de contratações para a disputa da Segundona Paranaense e deverá ter seu elenco definido nas próximas duas semanas.

A estreia do time será na quarta-feira, 3 de maio, às 15h30, contra o EC Laranja Mecânica. O jogo será no Estádio Municipal José Chiappin, em Arapongas.

Edição n. 1358