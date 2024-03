Com Instagram e Facebook fora do ar, araucarienses podem buscar informações diretamente pelo site do O Popular

Milhares de usuários do Instagram e do Facebook foram surpreendidos nesta terça-feira (5).

Os aplicativos estão fora do ar e ainda não há um posicionamento da Meta, dona das duas redes sociais, sobre o que teria ocorrido e nem mesmo uma previsão de quando tudo será normalizado.

O pico do problema foi registrado por volta das 12h30. Segundo informações veiculadas pela imprensa nacional, nas primeiras horas em que as redes estavam fora do ar, o site Downdetector registrou mais de 19 mil reclamações sobre o Instagram no Brasil, e mais de 27 mil reclames relacionados ao Facebook.

