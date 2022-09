Com jardim, cantinho de leitura e até espelho, ponto de ônibus faz sucesso em Araucária

Quem já não se estressou por ter que ficar um tempão a espera do transporte público? Em alguns locais, além da longa espera pelo ônibus, as pessoas tem de ficar debaixo do sol, chuva, de pé e até pegando poeira. Mas esta não é realidade dos moradores do bairro Campina da Barra, que costumam utilizar o ponto de ônibus que fica na Rua Miosótis, esquina com a Amarilis.

A parada é um lugar bonito, limpo e agradável. Tem um jardim bem colorido, tapete, cantinho de leitura e até um espelho para aqueles que querem dar um trato no visual enquanto aguardam o coletivo. Tudo isso resultado do trabalho voluntário do jardineiro Geremias Pereira do Rosário, 46 anos, que mora quase em frente ao local. O morador disse que seu desejo era fazer algo útil pela comunidade, então teve a ideia de fazer um jardim no ponto de ônibus, e como as ideias foram surgindo na sua cabeça, ele foi mais além, montou um cantinho de leitura, colocou um painel de recados, espelho, tapete, lixeira, tudo para garantir mais conforto às pessoas enquanto elas aguardam a chegada do ônibus.

“Faz cerca de 7 meses que fiz o jardim e ornamentei o ponto de ônibus. Estou sempre aqui cuidando e fazendo a manutenção, mas todo mundo ajuda a cuidar um pouco, principalmente a Vera, ela sempre colabora com a limpeza do abrigo. É claro que por ser um local público, de vez em quando alguém joga lixo ou estraga alguma coisa, mas logo fazemos a limpeza e consertamos o que foi danificado”, disse Geremias.

Ele contou ainda que costuma receber muitas doações das pessoas onde ele é contratado para fazer trabalhos de jardinagem. “As pessoas doam livros, pedrinhas de jardim, plantas e outras coisinhas e eu levo tudo para o ponto de ônibus. Quero deixar o local sempre bonito. Também construí umas casinhas para os cães que vivem aqui nas ruas e os vizinhos sempre ajudam a cuidar deles dando ração, comida e água”, afirma.

Ajuda

Geremias aceita doações de livros, plantas para ampliar o jardim, materiais de construção para a calçada que ele pretende fazer e ração para os animais. E não pensem vocês que o trabalho do Geremias se resume à jardinagem e aos cuidados com o ponto de ônibus. Ele também é um voluntário que arrecada doações de roupas, calçados, móveis, brinquedos, cestas básicas, que são doadas para famílias necessitadas.

Para fazer uma doação, entre em contato com o Geremias pelos fones (41) 99883-3683 e (41) 99943-3929.



Foto – Emanoel dos Santos Foto – Marco Charneski