Com mais uma vitória, Patriotas FC consolida liderança da Segundona Paranaense

No sábado (10/06), o Patriotas FC cravou sua sexta vitória no Campeonato Paranaense da 2ª Divisão de Profissionais – Segundona 2023. O time venceu o PSTC por 1X0, em uma partida bastante difícil, porém consolidou a liderança na competição. Segundo a diretoria do clube, o PSTC era um adversário direto para uma possível classificação em 1º ou 2º lugar, já que estavam em jogo a disputa por mais 6 pontos na classificação. “Nós fomos lá, fizemos um jogo firme, um jogo ajustado, dentro do que a partida ofereceu e conseguimos buscar um resultado positivo. Antes da partida tivemos uma semana de treinos voltada para esse jogo e graças a Deus a vitória se concretizou e conquistamos mais três pontos, nos mantendo na liderança”, festejou o diretor de futebol, José Negreiros.

No próximo domingo (18/06), às 17h30, o Patriotas vai em busca da sua sétima vitória, dessa vez contra o EC Laranja Mecânica. A partida acontece no Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba. “Até aqui fizemos uma excelente campanha, seguimos invictos, com seis vitórias e um empate. Mas é claro que temos que manter o foco na classificação, sabemos que ainda temos duas partidas antes da semifinal e serão nesses jogos que mostraremos todo investimento do presidente do clube e de toda diretoria, seja no âmbito financeiro, em saúde, em tempo e desgaste no dia a dia, tudo para buscarmos nosso objetivo, que é o acesso à elite em 2024”, afirma Negreiros.

Sub 20

No Campeonato Paranaense Sub20 o Patriotas está na 16ª colocação e sua classificação para a próxima fase ainda depende dos resultados de outras partidas. Nessa briga, no próximo sábado (17/06), o time enfrentará o Iraty SC, às 15h30, no CT Toca do Jacaré, em Curitiba.

