Durante patrulhamento preventivo pelo bairro Iguaçu, nas proximidades do posto de saúde do Shangri-Lá, uma equipe da GMA recebeu informações sobre a possível presença de um indivíduo com mandado de prisão em aberto na região.

Na esquina das ruas Capivari e Londrina, foi visualizada uma pessoa cujas características correspondiam às repassadas. Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo tentou esconder o rosto e fugir, o que motivou a abordagem.

Nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal. Em seguida, foi realizada consulta aos sistemas de segurança por meio da central de rádio, onde foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Ele foi informado sobre a ordem judicial e posteriormente encaminhado ao Departamento Penitenciário.