Com mandado em aberto, homem vai parar na DP

Na segunda-feira, 8 de março, por volta das 20 horas, a Polícia Militar recebeu a denúncia de que um homem com um mandado de prisão estaria na rua Pedro Szarneski, no bairro Fazenda Velha. A equipe no local visualizou o suspeito, com as mesmas características descritas, e realizou abordagem.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com o homem, mas sua identidade foi confirmada, assim como a existência do mandado, expedido pela Vara Criminal de Araucária, com validade até 22 de junho de 2044. Diante da comprovação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Publicado na edição 1252 – 11/03/2021