Na quarta-feira, 22 de outubro, uma equipe da ROMU realizou uma operação junto ao canil da Polícia Militar, referente a diversas denúncias de tráfico de drogas na região central da cidade.

Com a autorização do proprietário de uma lanchonete e restaurante, os agentes realizaram uma abordagem no local. Os clientes foram revistados e uma busca foi realizada no comércio, nada ilícito foi encontrado.

A equipe policial também fez a verificação das identidades dos clientes e um mandado de prisão em aberto foi constatado em desfavor de uma mulher. Diante disso, ela recebeu voz de prisão e seus direitos foram informados, em seguida sendo encaminhada para a Cadeia Pública de Curitiba para as providências cabíveis.